Giornata molto negativa per il Catanzaro Calcio, piegato a Monopoli dopo una eccezionale scia di risultati positivi. I pugliesi costruiscono la vittoria nel primo tempo. La loro è una partenza lampo. Borrelli dopo soli 30” sfugge alla guardia della difesa calabrese orfana di Martinelli e fa secco Nocchi con un tiro perentorio e implacabile. La reazione del Catanzaro c’è e si concretizza con la rete del pari quasi immediato al 7′ realizzato da Tommaso Biasci, quarta rete per lui con il Catanzaro. Ma la prima frazione è veramente scoppiettante, e il Monopoli si riporta avanti al 16′ quando lo specialista Mercadante trasforma un calcio di rigore, 2 a 1 e per il Catanzaro è tutto da rifare. Monopoli vicino alla terza rete con Guiebre che con un destro secco trova il palo a negargli la rete a Nocchi già battuto. Qualche buona occasione per il Catanzaro per pareggiare ma ci si aspettava di piu’. Probabilmente hanno inciso in negativo anche le condizioni del terreno di gioco, fortemente appesantito per la copiosa pioggia, oltre che una giornata opaca di molti elementi. Nella ripresa l’undici di Vivarini costruisce poco, i numerosi cambi, entra tutta la batteria offensiva ovvero Bjarkason, Iemmello, Carlini, Cianci e Bombagi, ma non incidono. Il Catanzaro deve ingoiare questa sconfitta che rallenta la rimonta in classifica in quanto il Bari batte la Virtus Francavilla, ma resta in corsa per la promozione diretta. Domenica lo scontro diretto Catanzaro-Bari.