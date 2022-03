CATANZARO/ Lo scorso 5 marzo 2022, nel corso della notte, ignoti distruggevano in Piazzetta della Libertà, sita nel centro storico di Catanzaro, una targa commemorativa intitolata a Malacaria Giuseppe, operaio ucciso il 04 febbraio 1971 nel corso di una manifestazione antifascista.

L’immediata attività investigativa, posta in essere da personale della D.I.G.O.S., permettevano di acquisire da subito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza delle attività commerciali lungo il Corso Mazzini nonché quelle del circuito cittadino.

Dalla visione delle riprese si accertava che intorno alle 2:30 del 5 marzo 2022, un soggetto incappucciato, con violenza ed utilizzando un oggetto contundente, dopo aver forzato i fermi della targa, la buttava a terra provocandone la rottura.

La successiva e scrupolosa analisi delle varie immagini permetteva di individuare e identificare il responsabile del grave gesto e, pertanto, deferirlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.