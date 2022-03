Sono iniziati i lavori odierni del Consiglio regionale. In omaggio alla giornata dell’8 marzo, festa della donna, la seduta presenta un solo punto all’ordine del giorno: l’approvazione della proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale, recante “Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l’occupazione femminile”. La proposta di legge, promossa dalla vicepresidente della Giunta, Giusi Princi, detta – si legge nell’articolato – “disposizioni per favorire l’occupazione femminile anche attraverso il contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro”. Il relatore del testo in aula sarà il presidente della terza Commissione Sanità e Attività sociali, Pietro Comito (Forza Italia).