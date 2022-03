Nuova impennata di contagi in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono 2.943 (ieri erano 1.493), i positivi riscontrati con 14.561 tamponi e il tasso che si riduce dal 21,36 al 20,21%. Dei nuovi casi che sfiorano quota tremila in Calabria 1.308 riguardano la provincia di Reggio Calabria e 904 quella di Cosenza, poi c’è Vibo Valentia con 537 e Catanzaro (292) e Crotone (163). Cinque i decessi per un totale aggiornato di 2.151 vittime. Aumentano per il secondo giorno consecutivo i ricoveri nei reparti ordinari, +15 (292), stabili le terapie intensive (15). I guariti sono 180.519 (+1.331). Balzano i dati sia degli attualmente positivi 48.035 (+1.607), sia degli isolati a domicilio 47.728 (+1.592). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.365.407. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 230.705.