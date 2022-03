Donna uccisa da un colpo d’arma da fuoco a San Leonardo di Cutro

I militari della Compagnia di Crotone e del Reparto Operativo sono intervenuti a San Leonardo di Cutro, nel Crotonese, dove hanno trovato, all’interno della propria abitazione, una donna, 60enne, cadavere, attinta da un colpo d’arma da fuoco al petto. Indagini in atto. I carabinieri sono giunti sul posto allertati dai sanitari del 118 che erano stati chiamati dal figlio della donna.

Si chiamava Vincenzina Ribecco, 60 anni, la donna trovata morta questa sera nella sua abitazione di San Leonardo di Cutro, nel crotonese. Uccisa con un colpo di arma da fuoco che l’ha centrata al petto.

A rinvenire il cadavere steso sul pavimento è stato un figlio della donna, che a quanto pare era separata da tempo dal marito e si manteneva con un impiego stagionale nei villaggi turistici della zona. Il figlio ha allertato i sanitari del 118 che a loro volta, constatato che il decesso era stato causato da un colpo d’arma da fuoco, hanno allertato i carabinieri del comando provinciale di Crotone. I militari, che hanno avviato le indagini, pare che in questo momento stiano sentendo ili marito della vittima. I carabinieri hanno escluso che il fatto sia riconducibile ad ambienti della criminalità organizzata. Vincenzina Ribecco è stata uccisa proprio nel giorno della festa della donna. Come avvenne l’8 marzo del 2017 per Antonella Lettieri, la giovane donna uccisa a Cirò Marina dall’uomo con il quale aveva avuto una relazione.