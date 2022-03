“Oggi abbiamo rivisto il gruppo dirigente del Pd, abbiamo fatto un’ulteriore sintesi con alcuni candidati. Al termine della giornata di oggi abbiamo chiesto a Nicola Fiorita di costruire il campo largo nel quale noi crediamo e nel quale crede fortemente il segretario nazionale Enrico Letta e che ha caratterizzato gran parte dei successi nelle Amministrative 2021, da Napoli passando per Bologna, Roma, Milano, Torino”. Lo ha detto il responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia, parlando con i giornalisti nella sede regionale del partito calabrese a Lamezia Terme, con riferimento alle prossime Amministrative di Catanzaro.

“Quel modello – ha aggiunto Boccia – può portarci a vincere Catanzaro, dove anche le valutazioni e gli incontri che abbiamo fatto ci hanno confermato il disastro nel quale vive la comunità dopo l’amministrazione di centrodestra con Abramo. Per questa ragione – ha sostenuto il responsabile nazionale enti locali del Pd – abbiamo chiesto ad Aldo Casalinuovo di mettere a disposizione il suo eccellente profilo culturale e la sua storia al servizio di un progetto politico collettivo, e lo stesso abbiamo fatto con Fiorita e Valerio Donato. A Fiorita, anche per la sua esperienza di questi anni di opposizione netta e alternativa ad Abramo – ha aggiunto – abbiamo chiesto di costruire un progetto nuovo per Catanzaro che guardi al prossimo decennio, che faccia diventare il capoluogo di regione il punto di riferimento dello sviluppo della Calabria. Sono sicuro – ha sottolineato Boccia – che Fiorita lo farà. Abbiamo chiesto anche a Donato di darci un contributo per unire, chiedendo a tutti di non prestarsi al centrodestra che cerca autobus per rifarsi una verginità. Il centrodestra di Catanzaro ha fallito, e penso che farà di tutto per nascondersi dietro un viso civico, ed è un errore che non si può fare dopo un periodo così fallimentare”.

Boccia ha poi precisato: “Com’è giusto che sia, Fiorita ha chiesto qualche giorno di tempo per fare una valutazione con tutti i movimenti civici, i partiti, la coalizione progressista e riformista, che ha già indicato Fiorita come possibile candidato sindaco, e presumibilmente la prossima settimana a Roma tireremo le somme con il segretario regionale e speriamo di poter annunciare presto non solo la candidatura di un sindaco ma un progetto politico collettivo. Siamo fiduciosi”.