Auddino (M5S):”Lpu calabresi ora equiparati agli Lsu”

“E’ stato raggiunto un altro grande risultato politico personale e del Movimento 5 Stelle che ha sempre difeso la causa degli ex LSU/LPU che da 25 anni vivevano in una condizione di assoluto precariato. Nel 2018 ho intrapreso un lungo percorso insieme al collega Tucci che ha portato, dopo oltre tre anni, alla stabilizzazione dell’intera platea con ben sei emendamenti presentati nel Conte 1 e nel Conte 2. Oggi l’ennesimo risultato con l’equiparazione salariale dei 2.062 ex LSU e dei 2.159 LPU calabresi. Ieri è stato firmato l’accordo quadro tra la Regione Calabria e le rappresentanze sindacali in merito al trattamento economico del personale ex LSU – LPU stabilizzato in tutto il territorio regionale”. Lo afferma, in una nota, il senatore del Movimento 5 Stelle Giuseppe Auddino. “L’accordo – spiega – stabilisce un nuovo piano di riparto delle risorse economiche in seguito all’incremento del contributo ministeriale previsto dal decreto Milleproroghe e voluto da noi parlamentari calabresi insieme al fondamentale apporto del presidente della Regione Calabria. La norma inserita dal Governo nel testo del DL Milleproroghe -spiega il senatore- sancendo l’equiparazione salariale tra gli ex LSU ed LPU calabresi ha stanziato il contributo ministeriale pari a 9.296,22 euro annui, prima riservato ai soli lavoratori socialmente utili, anche ai lavoratori di pubblica utilità. Alla luce di queste maggiori risorse ministeriali, nell’accordo firmato ieri è stato deciso un nuovo riparto del fondo regionale storicizzato, che verrà ripartito in maniera equa tra le due categorie di lavoratori LSU ed LPU. Per ogni lavoratore ex LSU/LPU è previsto un contributo regionale annuo di 8.703,78 euro che va ad aggiungersi al contributo statale annuo di 9.296,22 per un totale di 18 mila euro annui, come ho sempre pubblicamente sostenuto in questi mesi”. Secondo Auddino, “conti alla mano, grazie all’equiparazione che abbiamo inserito nel Milleproroghe, la Regione Calabria beneficerà di un risparmio di spesa che le consente di elargire una somma maggiore a favore degli LSU/LPU ridistribuendo equamente le risorse regionali tra le due categorie di lavoratori. Da oggi tutti i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità calabresi avranno lo stesso trattamento economico con stipendi più alti. Ho lavorato tre anni a questo risultato -conclude- e con grande soddisfazione posso dire che ho mantenuto la promessa”.