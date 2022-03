Boom di contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 4.547, cifra giornaliera mai raggiunta prima d’ora, i casi riscontrati con 17.892 tamponi e un tasso che schizza al 25,41%. Superati abbondantemente i mille positivi nelle province di Reggio Calabria (1.628) e di Cosenza (1.270). Sei decessi per un totale di 2.191 vittime dall’inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri nei reparti ordinari, +11 (329) sia quelli nelle terapie intensive, +2 (16). I guariti sono 192.077 (+2.128), gli attualmente positivi 54.421 (+2.533) e gli isolati 54.076 (+2.520). Un anno fa, in Italia, continuava a salire, toccando il 38%, l’occupazione dei posti nei reparti di area non critica da parte di pazienti Covid. Attualmente è invece stabile al 13%, a livello nazionale, ma a livello giornaliero cresce in 10 regioni: tra queste c’è la Calabria (al 29%); seguono Campania (14%), Liguria (16%), Lombardia (8%), Marche (16%), Molise (14%), Sardegna (20%), Sicilia (23%), Toscana (13%), Umbria (25%). Anche l’occupazione delle intensive è stabile al 5% a livello nazionale, mentre esattamente un anno fa era in crescita, arrivando a quota 34%. Lo indicano i dati (Agenas) del 14 marzo 2022, confrontati con quelli del 14 marzo 2021. I casi, comunque sono negli ultimi giorni in crescita. In Italia, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 85.288. Lunedì erano stati 28.900. Le vittime sono invece 180 (lunedì erano state 129).