Covid, 3405 nuovi casi e 6 morti: ad allarmare l’aumento dei ricoveri

Si mantiene sempre alto il numero di contagi da Covid 19 riscontrato in Calabria nelle ultime 24 ore: sono 3.405 (ieri erano 4.547) i positivi con 13.756 tamponi eseguiti e un tasso del 24,75%. Sei i nuovi decessi che fanno salire il totale delle vittime a 2.197. Aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari, +7 (336) mentre rimangono stabili quelli nelle terapie intensive (16). I guariti sono 193.522 (+1.445); gli attualmente positivi 56.375 (+1.954) e gli isolati a domicilio 56.023 (+1.947). In Calabria, ad oggi – riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.462.932 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 252.094.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro casi attivi 4.773 (65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.700 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.197 (26.956 guariti, 241 deceduti); Cosenza: casi attivi 21.211 (111 in reparto, 1 in terapia intensiva, 21.099 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.121 (36181 guariti, 940 deceduti); Crotone: casi attivi 4.187 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.573 (21.383 guariti, 190 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 11.617 (123 in reparto, 6 in terapia intensiva, 11.488 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92.341 (91.683 guariti, 658 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 14.129 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.120 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.559 (15.403 guariti, 156 deceduti).