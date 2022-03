CATANZARO/ Nicola Fiorita è ufficialmente il candidato sindaco di Catanzaro per il centrosinistra. Fiorita, docente universitario e leader di “Cambiavento”, ha definitivamente sciolto la riserva questa sera nel corso di una riunione a Roma con il responsabile nazionale enti locali del Pd, Francesco Boccia, il segretario regionale del Pd della Calabria, Nicola Irto e il segretario provinciale del Pd di Catanzaro, Domenico Giampà. A sostenere Fiorita ci sarà una coalizione che comprenderà, tra gli altri, il Movimento 5 Stelle, sulla falsariga dell’alleanza giallorossa che in Calabria ha già avuto il primo esperimento alle Regionali dello scorso ottobre.

“Su di me – ha detto Fiorita all’AGI – c’è il sostegno pieno di tutte le componenti della coalizione di centrosinistra, ora parte la campagna elettorale e ci impegneremo a costruire un nuovo, forte e più ampio centrosinistra. C’è molto ottimismo. Catanzaro ha bisogno di cambiamento e non di trasformismi”.

L’accelerazione nel campo del centrosinistra si era avuta la scorsa settimana con l’ok alla candidatura di Fiorita dopo una serie di incontri presieduti dallo stesso Boccia nella sede regionale del Pd a Lamezia Terme, con Fiorita che si era riservato alcuni giorni di riflessione prima di sciogliere la riserva. In quell’occasione Boccia aveva anche invitato gli altri due candidati sindaco dell’area di centrosinistra già in campo, l’avvocato Aldo Casalinuovo e il docente universitario e giurista Valerio Donato, a convergere nel percorso guidato da Fiorita nel segno dell’unità del centrosinistra contro il centrodestra, ma Donato alcuni giorni fa ha confermato la sua scelta di candidarsi sindaco in autonomia dimettendosi dal Pd, mentre Casalinuovo ha manifestati segnali di propensione al dialogo con Fiorita e i democrat.