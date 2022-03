Sanità, Karol gestirà 16 strutture di riabilitazione reggine

Sedici strutture sanitarie, che si occupano di riabilitazione e fragilità, a Reggio Calabria, saranno gestite dal gruppo Karol insieme con la Fondazione Betania, tramite la costituzione dì una ‘newco’ che servirà al rilancio aziendale. È quanto prevede l’accordo siglato dal presidente Marco Zummo con la Fondazione Betania, storico punto di riferimento per la Regione Calabria nel settore della riabilitazione, con oltre 400 dipendenti e circa 450 posti letto accreditati, che prevede anche attività ambulatoriali e centri diurni. “L’intesa -si legge in una nota- è un ulteriore tassello importante nell’ambizioso progetto di crescita che si è prefissato con il gruppo Karol, eccellenza sanitaria, guidato dal presidente Marco Zummo. Inoltre, c’è in cantiere un ulteriore investimento su Roma per 76 posti accreditati sull’Alzheimer e in Piemonte su sta avviando la realizzazione di un villaggio dedicato ai pazienti affetti da Alzheimer”. “Con la Fondazione Betania -spiega Zummo- Karol ha fatto una partnership per il rilancio della struttura con la realizzazione di nuove attività anche nel campo della ricerca e della formazione e l’obiettivo è quello di creare un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Siamo impegnati a dar vita -aggiunge- a centri di eccellenza in Italia nel campo delle fragilità ed è particolarmente gratificante e significativo partire dalla condivisione di valori fondamentali comuni così come nel caso della Fondazione Betania. Riteniamo che non c’è cura adeguata senza un’umanizzazione dei servizi che si offrono, che devono partire dai bisogni della persona e dal rispetto della storia e della dignità di ciascuno. Le nostre strutture – chiosa Zummo – sono comunità di persone aperte all’esterno in una logica di integrazione umana e sociale”.