“La mia idea è che la zona economica speciale di Gioia Tauro sia la più importante d’Italia perché è a ridosso di un porto che è il più importante d’Italia” e “ho voluto presentare il porto di Gioia Tauro a Dubai perché credo che una Regione non si sviluppa solo creando le condizioni affinché gli imprenditori locali possano lavorare meglio”, ma anche “se riesce ad attrarre investimenti dall’esterno. Allora, l’area della zona economica speciale a ridosso di Gioia Tauro, collegata alle zone economiche speciali a ridosso degli altri porti della Calabria, può essere davvero un’area capace di attrarre investitori e investimenti”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in collegamento al Regional Day del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. “Ho voluto dedicare questa giornata al porto di Gioia Tauro perché l’Italia si è dimenticata del Mediterraneo nel corso degli anni” e “si è dimenticata anche di avere nel Mediterraneo un porto straordinario come Gioia Tauro, che si è sviluppato per inerzia e non per volontà politica, e che è diventato uno dei principali porti del Mediterraneo”, ha detto Occhiuto. “Il porto di Gioia Tauro è un porto dove i terminalisti stanno investendo centinaia di milioni di euro negli ultimi anni, perché i terminalisti guadagnano col transshipment” ma “è un peccato che non riverberi poi sviluppo in Calabria, nel Mezzogiorno e nel Paese attraverso lo sviluppo di attività industriali, imprenditoriali nella zona a ridosso del porto”, ha evidenziato il presidente calabrese. “Un altro luogo comune che dobbiamo sfatare è quello per il quale in Calabria non si possono investire perché c’è la ndrangheta. La ndrangheta fa schifo, ma non deve diventare nemmeno un alibi per non fare degli investimenti”. “Dobbiamo utilizzare la Zona Economica Speciale per attrarre investimenti da parte di imprese che vogliano allocarsi lì per utilizzare questo asset straordinario non solo per la Calabria ma per il Paese che è il porto di Gioia Tauro, in una regione che ha un capitale sociale straordinario che è costituito dai laureati calabresi”, ha detto Occhiuto.