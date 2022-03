Il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi, ha incontrato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, a Roma.A 24 ore dall’insediamento del Comitato interistituzionale per le celebrazioni del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, la Regione Calabria -è scritto in un comunicato- ha inteso incontrare il ministro per coinvolgere e rendere partecipe il Governo rispetto alle misure sin qui adottate e quelle che si accinge ad assumere in vista dell’impegnativo programma di iniziative di carattere nazionale ed internazionale. “Considerata la portata dell’evento, coinvolgere il Governo è naturale. Con il Ministro Franceschini ho trovato grande intesa e massimo sostegno rispetto a quella che sarà una vetrina mondiale per la Calabria e quindi per tutto il Paese -ha detto Princi a margine dell’incontro romano- perché l’obiettivo è sconfinare dalla Calabria e dall’Italia attraverso queste celebrazioni, offrendo al mondo intero un’immagine diversa della nostra Regione. Il Ministro è inoltre molto soddisfatto della ricercata integrazione nel Comitato di tutte le parti, che dovranno camminare di pari passo assieme alla Regione. Sintomo di una realtà unita e compatta verso un preciso obiettivo comune. Strategia questa -sostiene Princi- che ha trovato nel Ministro Franceschini un fermo sostenitore, entusiasta del grande progetto di promozione culturale illustrato dal Vicepresidente della Giunta regionale che vede coinvolti Governo regionale, Consiglio regionale, Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Riace, Segretariato regionale del Ministero della Cultura, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Polo museale della Calabria, UnionCamere, Università Mediterranea, USR”. Il Ministro Dario Franceschini ha assicurato la sua presenza agli eventi organizzati (in Calabria e non solo) per celebrare i due guerrieri.