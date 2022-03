Si aggrava la diffusione del Covid in Calabria. A confermarlo é il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. “Nella settimana 16-22 marzo – riferisce Gimbe in una nota – si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (3.493) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (20,3%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid (34%) , mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (6,4%)”. “La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale – afferma ancora Gimbe – è pari all’80,5% (media Italia 83,9%), a cui aggiungere un ulteriore 1,8% (media Italia 1,7%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è l’81,8% (media Italia 84,0%), mentre quello con quarta dose è lo 0,5% (media Italia 6%). l bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 39,1% (media Italia 33,4%), a cui c’é da aggiungere un ulteriore 5,1% (media Italia 4%) solo con prima dose”. Intanto sono 3.452 in più, rispetto a mercoledì scorso, le persone risultate positive al Covid in Calabria su 15.802 tamponi eseguiti. Nella regione finora sono stati effettuati 2.569.224 tamponi, finora le persone risultate positive al coronavirus sono 277.105 (ieri erano 273.653). Rispetto a mercoledì sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 20,07% al 21,85%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 2.257 (+11 rispetto a ieri), i guariti sono 205.522 (+1.645 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 375 in area medica (-11 rispetto a ieri) e 13 in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 69.326 (+1.796).