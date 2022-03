Si è tenuta a Catanzaro, nella sede della Regione Calabria, l’assemblea sindacale dei lavoratori della Giunta regionale e degli Enti strumentali della Regione, indetta dalla FP Cgil Calabria. La discussione, spiega una nota, “si è concentrata prioritariamente su alcuni punti saldi posti anche alla base delle elezioni per il rinnovo delle Rsu, previste per il 5-6-7 aprile: nuovo contratto funzioni locali, Smart working, riqualificazione della spesa del personale in Regione in tutti gli enti strumentali, e le problematiche relative a questi ultimi (Arcea, Calabria Verde, Aterp, Arsac, Autorità idrica regionale)”.

In assemblea, si legge ancora, “è emerso forte e chiaro quanto la Fp Cgil ha sempre ribadito: i lavoratori della Pubblica Amministrazione sono erogatori di servizi al cittadino, pertanto il benessere dell’Ente è il benessere del cittadino che usufruisce dei servizi connessi ad essa. La riunione è stata anche un momento importante per fare il punto sulla campagna elettorale Rsu”. Come FP cgil Calabria “siamo pienamente soddisfatti – prosegue la nota – delle liste presentate, ringraziamo i compagni ed i dipendenti simpatizzanti che si sono candidati, che hanno dato prova di voler accettare la sfida anche in una condizione difficile per cercare di migliorare le condizioni degli Enti”. La FP-CGIL punta fortemente sul rapporto con i lavoratori senza operazioni trasversali che “purtroppo in Regione Calabria sono all’ordine del giorno, dove direttori generali e dirigenti fanno campagna elettorale per qualche organizzazione sindacale stravolgendo lo spirito per il quale è nata l’esigenza dell’elezioni Rsu e il compito che gli stessi dovrebbero svolgere. Queste opere di destrutturazione non hanno mai portato e non porteranno nemmeno ora risultati per i lavoratori, come appare ovvio”.