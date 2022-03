Il Catanzaro coglie a Castellammare di Stabia un punto prezioso da una parte ma che lascia allo stesso tempo amaro in bocca. Infatti l’undici di Vivarini ha giocato oltre un tempo in inferiorità numerica a causa della discussa e discutibile espulsione di Martinelli (per doppia ammonizione). La Juve Stabia si era portata per prima in vantaggio all’11’ grazie alla rete del difensore Tonucci. Oltre allo svantaggio, per il Catanzaro in chiusura di prima frazione è arrivato anche il contraccolpo dell’espulsione di Martinelli al 40′, molto contestata. Ma in apertura di secondo tempo, la squadra di mister Vivarini acciuffava il paro con Tommaso Biasci che monetizzava uno spunto dell’agile Vandeputte. Poi costruiva un paio di occasioni-gol per vincere l’incontro mentre Branduani dall’altra parte faceva una prodezza su colpo di testa di Troest salvando il punteggio. Finisce in parità, il Catanzaro muove la classifica e si tiene complessivamente distante da Monopoli e Avellino che hanno entrambe vinto.

Pareggia la Vibonese in casa del Monterosi. Risultato finale 0 a 0.