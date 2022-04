Il testo del nuovo Por Calabria 2021-2027, relativo alla programmazione dei fondi europei, è stato al centro dei lavori della seconda Commissione Bilancio del Consiglio regionale. Lo riferisce il presidente della stessa Commissione, Antonio Montuoro (FdI): la Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento. Montuoro ha ricordato “il lavoro propedeutico, da parte del Dipartimento di Programmazione unitaria, con il consolidamento di ben due cicli di negoziazione con le Dg della Commissione Europea, condiviso con il partenariato istituzionale e socioeconomico, che hanno redatto parere favorevole per la presentazione. Un lavoro con cui si è potuti arrivare al documento odierno, con il quale la Regione Calabria aprirà un nuovo ciclo di negoziazione, prima del documento finale. Quest’ultimo ciclo – ha proseguito presidente della Comissione Bilancio del Consiglio regionale – il vedrà la valutazione del programma anche da tutte le altre direzioni generali tramite le varie osservazioni e si concluderà tra 90 giorni, con l’approvazione del documento finale. Finalmente la Calabria inizia ad essere Protagonista ed attiva, posizionandosi come una delle prime regioni ad aver concluso la prima fase di ciclo negoziale, posizionandosi tra le prime regioni ad approvare la programmazione”. Montuoro ha inoltre richiesto “un ulteriore sforzo al dirigente generale della Programmazione unitaria della Regione, Maurizio Nicolai, con l’invito di stilare una relazione periodica sull’andamento delle osservazioni della negoziazione, in modo da informare in tempo reale la Commissione Consiliare. Con l’approvazione di questo programma, che rappresenta uno strumento finanziario molto importante per la Calabria, parliamo di una dotazione finanziaria con oltre 3,17 miliardi di euro, che ricomprendono una dotazione per il Fondo Sociale di circa 700 milioni di euro, il maggiore importo di sempre. È una sfida questa -ha concluso Montuoro- in cui la Calabria si gioca tutto, da protagonista. Un importante vantaggio competitivo da portare avanti con impegno e seria programmazione, in modo da arrivare a quei risultati fondamentali che la Calabria e i suoi cittadini si aspettano”.