La conferenza dei capigruppo, coordinata dal presidente Filippo Mancuso, ha programmato, per mercoledì 13 aprile, con inizio alle ore 11.30, una seduta del Consiglio regionale. All’ordine del giorno, oltre ai provvedimenti legislativi nel frattempo approvati dalle Commissioni, il nuovo Por 2021-2027 (che mobilita una spesa superiore ai 3 miliardi di euro), approvato dalla Giunta e dalle competenti Commissioni, e il disegno di legge della Giunta regionale: “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente”. Ad avviso del presidente Mancuso, “la Regione ha urgenza di mettere in campo, rispettando le prerogative di tutte le forze politiche ma anche l’esigenza della Calabria di avere risposte nei tempi giusti, ogni strategia volta ad assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, per controbilanciare le criticità derivanti dall’epidemia di Covid-19 e dalle pesanti conseguenze della guerra in Ucraina sulle economie occidentali e, in particolare, sul tessuto imprenditoriale e le fasce sociali calabresi più esposte alla crisi”. Per il Presidente del Consiglio regionale “con l’altro provvedimento all’ordine del giorno, che affronta gravi problematiche irrisolte da anni, si punta a disciplinare l’organizzazione dei servizi pubblici ambientali attraverso un unico ‘Ambito territoriale ambientale’, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Spetterà all’unico Ato dare attuazione all’innovativo Piano dei rifiuti che dovrà vedere la Calabria pianificarne oculatamente la gestione, in linea con le esigenze dell’economia circolare e la legislazione europea”.