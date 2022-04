Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha assegnato ulteriori deleghe agli assessori Domenico Battaglia, che si occuperà anche dei progetti “Pinqua-Qualità dell’abitare”, e Giuggi Palmenta, chiamata a coordinare e controllare i fondi del React-Eu. Il Sindaco facente funzioni ha anche delegato, fuori Giunta, alcuni consiglieri comunali: Gianluca Califano (Beni comuni e confiscati), Marcantonino Malara (Grandi eventi, Feste Mariane e Rigenerazione urbana), Giovanni Latella (Sport e impianti sportivi, promozione immagine della città), Massimiliano Merenda (Arredo urbano, Decoro urbano, Progetto Adotta il verde, parchi e giardini), Carmelo Romeo (Agenda urbana, Palazzo di Giustizia, Bretelle Calopinace, Rione Candeloro, Waterfront Museo del Mare), Francesco Barreca (Manutenzione idrica e fognaria), Antonio Ruvolo (Protezione civile, Coordinamento sbarchi, Accoglienza immigrati, programmazione Patti per il Sud), Mario Cardia (Manutenzione stradale), Giuseppe Giordano (Programma operativo PON Metro) e Giuseppe Cuzzocrea (Pubblica illuminazione). I consiglieri dei gruppi delle Liste Civiche a sostegno della maggioranza consiliare alla guida di palazzo San Giorgio esprimono “un sincero plauso al sindaco facente funzione Paolo Brunetti per l’assegnazione delle deleghe fuori giunta ai nuovi Consiglieri delegati”. “Lo schema messo a punto da Brunetti, di concerto con le forze politiche di maggioranza – si legge in una nota – conferma gli auspici dei gruppi delle liste civiche e si pone come base per un rilancio dell’azione amministrativa nel solco dell’indirizzo politico fissato con il mandato elettorale assegnato al sindaco Giuseppe Falcomatà ed alla sua compagine di maggioranza”. “Il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti -si legge poi- cui va il nostro pieno e convinto sostegno, sta portando avanti con tenacia ed equilibrio il lavoro programmato in questi anni. L’odierna assegnazione del complesso delle deleghe può costituire un’ulteriore spinta propulsiva nell’azione amministrativa”.