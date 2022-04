“La mia sensazione è che il Paese sia arrivato in ritardo all’appuntamento con il Pnrr. E’ come se avessimo riempito dei vagoni di risorse economiche senza costruire prima i binari sui quali i vagoni devono muoversi. Forse, occorreva efficientare prima la macchina burocratica della pubblica amministrazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine della riunione, a Catanzaro, del Coordinamento dei Presidenti delle Commissioni per le Politiche Europee delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Tanti i partecipanti, oltre al presidente della Commissione Bilancio e Politiche europee del Consiglio calabrese, Antonio Montuoro sono intervenuti il vice presidente della Regione Siciliana e coordinatore della Commissione Affari europei della Conferenza Regioni, Gaetano Armao; il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia e delegato per il coordinamento per le Politiche Ue delle Assemblee legislative regionali, Piero Mauro Zanin, il presidenti delle Commissione Bilancio e Politiche Ue Giulio Gallera (Lombardia), Francesco Gazzetti (Toscana), Alessia Ambrosi (Provincia autonoma Trento).Altri presidenti tra i quali il senatore e componente della Commissione Politiche Ue del Senato, Gianmarco Corbetta, sono intervenuti in video conferenza. “Per inciso in Calabria – ha aggiunto Occhiuto – moltissimi comuni sono in dissesto e in molti di questi persino il segretario è a scavalco. E così anche il capo dell’ufficio tecnico: c’è un deficit di capacità amministrativa che peraltro abbiamo sperimentato in tanti anni anche in ordine alla qualità e alla velocità della spesa per i fondi comunitari. Per questa ragione qualche mese fa abbiamo modificato la missione di Fincalabra, la finanziaria regionale facendola diventare una tecnostruttura. La stiamo adesso attrezzando perché possa utilizzare ingegneri, architetti, esperti della programmazione per assistere i comuni.L’auspicio è che il Governo metta a disposizione il più velocemente strutture deputate a fare questa attività, penso a Cassa depositi e prestiti, all’Agenzia Coesione perché altrimenti l’appuntamento con il Pnrr rischia di essere disatteso a causa del deficit amministrativo”.