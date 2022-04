Torna a impennarsi, con l’aumento dei tamponi processati, la curva dei contagi in Calabria. Sono 2.869, l’altro ieri erano la metà circa, i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 13.393 test e un tasso di positività del 21,42%. Sempre alto il numero delle vittime, dieci, che portano il totale dei decessi a 2.405. In diminuzione i ricoverati nei reparti ordinari, -7 (343); stabili quelli in terapia intensiva, 17. I guariti sono 238.275 (+1.868); gli attualmente positivi 83.063 (+991) mentre gli isolati a domicilio 82.703 (+998). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.787.850. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 323.743. A livello nazionale, invece, sono 83.643 i nuovi contagi da Covid. Le vittime sono invece 169, in aumento rispetto alle 115 dell’altro ieri. Sono 563.018 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. L’altro ieri erano stati 192.782. Sono 1.228.745 le persone attualmente positive al Covid, 4.017 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.404.809 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.032. I dimessi e i guariti sono 14.015.032, con un incremento di 87.904 rispetto all’altro ieri. Il tasso di positività è al 14,8, stabile rispetto all’altro ieri. Sono 463 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207, ovvero 49 in meno rispetto all’altro ieri.