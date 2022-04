Reddito percepito illegalmente, denunciati a Crotone 102 stranieri

Hanno percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di circa cinquecento mila euro. Si tratta di 102 stranieri individuati dai finanzieri del comando provinciale di Crotone anche grazie all’ausilio fornito dai locali uffici dell’Inps. La normativa vigente prevede che affinché il cittadino straniero possa beneficiare del contributo pubblico debba essere residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della richiesta, dei quali gli ultimi 2 anni in maniera continuativa. Proprio alla verifica di questi requisiti è stata indirizzata l’attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria crotonese che, attraverso la consultazione delle banche dati in uso al corpo e delle informazioni messe a disposizione dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza nell’ambito di specifiche analisi di rischio, ha accertato l’utilizzo di false attestazioni nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (D.S.U.) da parte di 102 extracomunitari che, pur non avendo maturato il periodo di residenza richiesto dalla norma hanno comunicato all’Ente erogatore di esserne, comunque, in possesso. Alcuni di loro avrebbero percepito il sussidio pubblico nonostante fossero residenti in Italia da appena pochi mesi.