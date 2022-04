Vendeva orologi falsi e percepiva il Reddito: denunciato

Vendeva orologi di note case a prezzi nettamente inferiori agli originali e li pubblicizzava sui social network, all’interno di un gruppo pubblico da lui gestito. In più, percepiva illegalmente il reddito di cittadinanza. I finanzieri del comando provinciale di Cosenza gli hanno sequestrato decine di orologi falsi, denunciandolo per il reato di contraffazione. Le indagini hanno consentito di acquisire elementi utili all’identificazione del falsario. A inchiodarlo è stata l’analisi delle informazioni reperite sui profili social, integrate con le risultanze derivanti dalla dorsale informatica della Guardia di Finanza, nuovo strumento tecnologico di supporto alle investigazioni. I finanzieri hanno accertato che il venditore, dopo il contatto con la clientela, tramite piattaforme social presenti su internet, operava esclusivamente con la consegna a mano della merce, richiedendo il pagamento in contanti. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cosenza, i “Baschi Verdi” del Gruppo di Cosenza hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del responsabile, a Torano Castello, dove sono stati scoperti oltre 40 orologi, certificazioni e imballaggi contraffatti. Dopo ulteriori approfondimenti, la posizione dell’uomo è stata segnalata alla magistratura anche in ordine all’illecita percezione del reddito di cittadinanza, visto lo svolgimento di attività di e-commerce illegale.