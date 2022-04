Covid/ In Calabria in calo i ricoveri, 2.002 nuovi contagi e 3 vittime

Ricoveri da Covid in calo in Calabria, dove nelle ultime 24 ore si registrano 3 vittime (2.408 il totale) e 2.002 contagi con un tasso di positività del 21,09%, stabile rispetto a ieri. I ricoverati in area medica – nel saldo tra ingressi ed uscite – scendono di 14 (329 il totale) e quelli in terapia intensiva scendono di 2 (15). I casi attivi sono 83.734 (+671), gli isolati a domicilio 83.390 (+687) ed i nuovi guariti 1.328. Ad oggi in Calabria, secondo i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria, il totale dei tamponi eseguiti è di 2.797.342 con 325.745 positivi.

Territorialmente, dall’inizio della pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 7.243 (83 in reparto, 9 in terapia intensiva, 7.151 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.961 (37.693 guariti, 268 deceduti). Cosenza: casi attivi 40.276 (108 in reparto, 4 in terapia intensiva, 40.164 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.429 (39.405 guariti, 1.024 deceduti) . Crotone: casi attivi 4.456 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.441 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.906 (28.695 guariti, 211 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 13.170 (103 in reparto, 2 in terapia intensiva, 13.065 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114.853 (114.125 guariti, 728 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 18.040 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.020 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.166 (18.002 guariti, 164 deceduti).