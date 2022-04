Via libera dal Consiglio regionale al nuovo Por Calabria 2021/27, fondi per oltre 3 miliardi

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il nuovo Por, la programmazione dei fondi comunitari per il settennato 2021-2027, che mobiliterà per i prossimi anni risorse per oltre 3 miliardi di euro. Il nuovo Por Calabria è declinato in priorità, a loro volta suddivise in obiettivi strategici con una ripartizione indicativa delle risorse. Le priorità in particolare – si legge nel testo – sono “una Calabria più competitiva e intelligente; una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi; una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità locale e regionale; Occupazione, Competenze ed Inclusione Sociale – una Calabria più inclusiva; Giovani – una Calabria più inclusiva per i giovani; una Calabria più vicina ai cittadini”. Nel corso del dibattito, le opposizioni hanno criticato il Por Calabria contestando l’assenza di una strategia complessiva sul futuro della Calabria e la mancata concertazione con gli enti locali e il partenariato economico e sociale, mentre la maggioranza di centrodestra ha parlato di “atto di fondamentale importanza perché può determinare una svolta per la nostra regione e colmare i gap con altri territori”. Al dibattito in Consiglio regionale sono intervenuti per il centrodestra il presidente della seconda Commissione Bilancio e Programmazione Antonio Montuoro (FdI), l’assessore regionale Fausto Orsomarso (FdI), Giacomo Crinò (Forza Azzurri), e Pasqualina Straface (Forza Italia), per l’opposizione Raffaele Mammoliti (Pd) e Antonio Lo Schiavo (DeMa). Inoltre, oggi il Consiglio regionale ha approvato alcune rimodulazioni del Pac 2014-2020, tra le quali una norma che stanzia fondi per il completamento della campagna vaccinale e il pagamento delle indennità di medici e personale sanitari per le prestazioni aggiuntive nell’emergenza Covid 19, i bilanci di previsione dell’Ente regionale parchi marini e dell’Aterp, e una legge che ripropone, anche per il 2022, la proroga della possibilità per gli stabilimenti balneari di occupare una maggiore porzione di spiaggia libera in considerazione della necessità di venire incontro alle esigenze delle attività turistico-ricreative penalizzate dagli effetti del Covid 19 ma anche di assicurare – è scritto nella relazione illustrativa al testo – “un più scrupoloso rispetto” delle misure di prevenzione. Approvata anche una proposta di provvedimento amministrativo indirizzata al Parlamento e finalizzata a modificare la riforma dell’ordinamento giudiziario in modo da consentire la riapertura del tribunale di Rossano, oggi Corigliano-Rossano.