Il gruppo consiliare regionale del Partito Democratico ha ratificato le dimissioni del capogruppo Nicola Irto e designato all’unanimità Domenico Bevacqua come suo successore. Una scelta -spiega un comunicato- che Irto aveva già annunciato al momento della sua elezione a segretario regionale per dedicarsi a tempo pieno alla riorganizzazione del partito in Calabria. «C’è la necessità -ha detto Irto- di un impegno totale sia in segreteria regionale che alla presidenza del gruppo consiliare, per questo mi sono dimesso da quest’ultimo ruolo, affidandolo insieme ai colleghi consiglieri a Domenico Bevacqua che già nella scorsa legislatura aveva guidato il gruppo regionale. La rigenerazione del Partito Democratico della Calabria è l’obiettivo che mi sono dato candidandomi alla segreteria, mi dedicherò con molta attenzione al suo raggiungimento». “Ringrazio Nicola Irto per la sua indicazione e i colleghi Alecci, Iacucci e Mammoliti per averla condivisa e sostenuta. Farò del mio meglio per avvalorare la fiducia riposta nella mia persona”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua all’indomani della sua nomina a Capogruppo PD nell’assemblea legislativa di Palazzo Campanella. Come, infatti, aveva annunciato dopo la sua elezione a segretario regionale del partito, Nicola Irto ha rimesso il suo mandato di capogruppo e, su sua proposta, il Gruppo PD ha individuato in Bevacqua il suo sostituto. “La mia sarà un’azione collegiale -aggiunge Bevacqua- in piena continuità con il mio predecessore e nel solco di un impegno che sostengo da tempo per promuovere una politica fondata su proposte efficaci. Nell’ambito delle istituzioni democratiche, il ruolo di una minoranza seria è quello di garantire un controllo costante e una capacità quotidiana di portare nel dibattito i temi più vicini ai bisogni dei calabresi e le soluzioni meglio rispondenti alle sfide che il difficile presente ci pone innanzi. Per questo -conclude- la nostra sará una opposizione rigorosa, ma propositiva e costruttiva. Saranno queste le direttrici dell’attività mia e dei miei colleghi di gruppo”.