“Lameziaeuropa” verso l’aumento di capitale

Si è riunito, presieduto da Leopoldo Chieffallo, il Consiglio di Amministrazione della Lameziaeuropa Spa. Ai lavori hanno partecipato i consiglieri di amministrazione Enzo Bifano ed Annamaria Mancini, per il Collegio Sindacale il presidente Mario Antonini ed i sindaci effettivi Gregorio Tassoni ed Alberto Gigliotti, il dirigente Tullio Rispoli. Il Consiglio ha deliberato l’utilizzazione del maggior termine statutario di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea deputata ad approvare il Bilancio d’esercizio 2021 che pertanto si svolgerà a fine giugno 2022. La deliberazione -spiega una nota- è legata al fatto che il Consiglio sta lavorando per riproporre agli azionisti, in forma straordinaria, l’operazione di aumento del capitale sociale e per definire importanti e decisive attività promosse dalla società, insieme agli Enti competenti, riguardanti il progetto waterfront e porto turistico (definizione e pubblicazione Avviso Pubblico su primo lotto funzionale con darsena da 440 posti barca per concessione aree demaniali mediante Project Financing da circa 39 milioni di euro interamente risorse finanziarie private sulla base dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economico presentato da Coipa Italia spa) ed il progetto green economy con Ubh Solar srl nell’ambito di un Accordo Quadro in fase di sottoscrizione insieme al Corap su un macrolotto di 22 ettari di proprietà. Tali attività in corso porteranno, entro il 30 maggio prossimo, alla sottoscrizione di atti amministrativi e societari di particolare rilevanza ai fini della loro concreta realizzazione e per l’apprezzamento di fatti che appartengono alla competenza del bilancio di esercizio 2021. “A nome della società Lameziaeuropa -hanno dichiarato il presidente Leopoldo Chieffallo e il dirigente Tullio Rispoli- esprimiamo pieno apprezzamento per la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, di Anton Giulio Grande a Commissario della Fondazione Calabria Film Commission. Siamo certi che anche attraverso questo nuovo e prestigioso ruolo Anton Giulio Grande, con il suo impegno e la sua grande professionalità, che gli hanno permesso di diventare un protagonista della Moda a livello nazionale ed internazionale, saprà, con il supporto della struttura tecnica e gestionale della Fondazione, traghettare la Film Commission Calabria verso nuovi successi in ambito televisivo e più in generale di promozione turistica della Calabria. Successi -continuano- che saranno legati anche alla concreta realizzazione a breve proprio all’interno dell’area industriale di Lamezia Terme dei nuovi Studios Televisivi promossi dalla Regione. Gli Studios, con tutto l’indotto economico ed occupazionale che potranno determinare, sono una delle iniziative in itinere, insieme al Progetto Waterfront e Porto Turistico, al Centro di Ricerca Internazionale Dulbecco, al Centro Servizi per le Imprese e ad Agriexpo, inserite nel Masterplan di Sviluppo dell’Area 2021-2027 che, in piena condivisione con il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro -concludono- e tutti gli Azionisti, la società Lameziaeuropa sta portando avanti per permettere il rilancio definitivo del territorio lametino quale Area di Sviluppo e Servizi Innovativi per l’intera Calabria ed il Mezzogiorno d’Italia”.