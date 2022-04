di RTC Sport

CATANZARO/ Lo aveva detto Vincenzo Vivarini: “Dobbiamo riprenderci assolutamente cio’ che meritiamo”. E il suo Catanzaro lo ha fatto, rifacendo suo quel secondo posto che solo 10 giorni fa l’esclusione del Catania aveva provvisoriamente assegnato al Palermo, con contestuale classifica ridisegnata e stravolta. Oggi, al cospetto di un Campobasso già salvo e sazio, il Catanzaro ha avuto ben pochi intoppi. Classica gara in cui la differenza di motivazioni fa la differenza. Nei primi 45′ la gara rimane comunque in bilico fino alla rete del vantaggio giallorosso realizzato da Iemmello su calcio di rigore da lui stesso procurato (44′). Nella ripresa nuovo squillo di Iemmello al 57′ che va a chiudere uno scambio veloce Sounas-Vandeputte, ed è 2 a 0. Nel finale all’81’ le aquile calabresi arrotondano con Francesco Bombagi, per lui un ritorno al gol fondamentale dopo settimane di astinenza per via anche delle poche presenze. Con questi 3 punti il Catanzaro si stanzia in seconda posizione, basterà una vittoria domenica a Vibo per certificarlo. Proprio la Vibonese, intanto, conosce l’amarezza della retrocessione, al termine della sconfitta odierna ad Avellino. Per gli irpini in rete l’ex Plescia, Aloi e Di Gaudio. Per i rossoblu’ di Nevio Orlandi, in 10 dal 28′ per il rosso a Carosso, gol-bandiera di Curiale al 93′.