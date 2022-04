SCANDALE(KR)/ Incidente stradale a Scandale oggi alle ore 15.22 in località Corazzo. Una Citroen Saxò fuori dalla sede stradale capovolta su se stessa. All’interno cinque ragazzi residenti in zona. Intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone.

Quattro di questi immediatamente soccorsi e portati in ospedale con autovetture di alcuni passanti, una quinta più grave affidata ai sanitari del 118 sul posto e trasportata in ospedale. Il lavoro dei vigili del fuoco arrivati da Crotone con due mezzi è valso a mettere in sicurezza l’auto che perdeva carburante dal motore e, la zona circostante.