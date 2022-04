CATANZARO/ Si è concluso il Progetto “La Pasqua di Gesù’ “con 70 alunni della Scuola Secondaria di I Grado Dell’I.C. Casalinuovo Catanzaro- Sud

Referente del progetto stesso la prof.ssa Ilenia Giampa’. Gruppo di lavoro costituito dalle prof.sse Morena Amoroso e Pamela Stranieri.

“Mai come oggi fare memoria della Pasqua del Signore è importante e necessario. Essa ci ricorda di un Uomo che ha voluto prendere su di sé tutto il dolore del mondo, tutte le sofferenze, tutte le ingiustizie, tutto il male, tutto l’uomo e tutti i popoli per dare loro pace e salvezza. Essa è un grido: mai più la guerra, mai più odio, mai più uomo contro uomo, mai più popolo contro popolo, mai più morte … ma vita, pace, gioia e amore. La commemorazione che abbiamo realizzato attraverso una registrazione, quindi, non è uno spettacolo, ma un impegno a fare del nostro mondo il migliore mondo possibile, a trasformare la nostra vita in impegno per una nuova umanità dove il diritto e la giustizia siano a fondamento del bene comune. Anche noi gridiamo e ci indigniamo per tutto quello che i nostri occhi stanno vedendo e per il male scelto da pochi che alcune volte sembra prevalere sui tanti uomini di buona volontà: noi siamo qui per dire che questa scuola con la sua dirigente Prof.ssa Maria Riccio, gli insegnanti, il personale, i genitori e i ragazzi si vogliono impegnare nel loro piccolo a diventare artigiani della pace affinché questo mondo possa prosperare e l’uomo possa viverre felice senza mai più paura e angoscia per quello che gli può succedere. Auguri di Pasqua ad ognuno di noi, la Pasqua del Signore quella che segna l’inizio di una nuova ripartenza” si legge in una nota inviata dalla referente del progetto alle nostre redazioni di RTC e Giornale di Calabria.