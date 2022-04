di RTC Sport

REGGINA-LECCE 1-0 Una vittoria, un pari e una sconfitta. Questo il bottino delle calabresi nella giornata odierna in serie B in campo anche a Pasquetta. La copertina è per la Reggina che firma l’impresa della giornata battendo il Lecce capolista. Ritorno amaro al Granillo per l’ex tecnico Baroni che subisce un ko che rallenta il percorso al vertice. Decide il solito Folorunsho al 46′. Bravi gli amaranto di Roberto Stellone a custodire il vantaggio dalle folate e dal forcing salentino. Per gli ospiti traversa di Strefezza. La Reggina coglie una vittoria di prestigio e migliora la posizione in classifica.

CREMONESE-COSENZA 3-1 Cosenza ko a Cremona ma contemporaneamente perde anche il Vicenza in casa con il Perugia. Lupi in vantaggio allo Zini subito al 2′ con Larrivey ma raggiunti e ribabltati dallo scatenato Gaetano con una doppietta al 17′ e al 34′. In chiusura di primo tempo un autogol di Vaisanen chiude praticamente i giochi in favore dei lombardi di Fabio Pecchia.

SPAL-CROTONE 1-1 Infine il Crotone si fa nuovamente raggiungere in conclusione di gara a Ferrara dopo essersi portato in vantaggio con Schnegg al 7′. Pari ferrarese nel finale di Rossi a 4′ dal 90′.