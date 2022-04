Ultimo atto domani in serie C. Il Catanzaro deve vincere il derby a Vibo per blindare il secondo posto. Fuori Martinelli, Scognamillo e Biasci. Mister Vivarini ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani contro la Vibonese.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Nocchi, 12. Romagnoli, 33. Branduani

Difensori: 4. De Santis, 13. Fazio, 20. Pipicella, 44. Gatti

Centrocampisti: 2. Bayeye, 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 15. Maldonado, 18. Cinelli, 19. Bjarkason, 23. Vandeputte, 24. Sounas, 77. Rolando

Attaccanti: 9. Vazquez, 10. Bombagi, 29. Carlini, 90. Iemmello, 99. Cianci