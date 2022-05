Sono 17, due in più rispetto al 2021, le località marine che possono fregiarsi della Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca. Le nuove arrivate, nella regione, sono Caulonia e Isola di Capo Rizzuto che vanno ad aggiungersi a Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana, Cirò Marina, Melissa, Sellia Marina, Soverato, Tropea, Roccella Jonica e Siderno. I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu riguardano parametri come validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile. Tra le curiosità c’è il caso di Roccella Ionica che, con le sue spiagge e il suo litorale da sempre tra le mete turistiche estive più gettonate, vede confermata l’assegnazione della bandiera blu per il ventesimo anno consecutivo.