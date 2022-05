Giovedì alle 20,30 scoccherà l’ora del primo round dello spareggio Vicenza-Cosenza, coda per la permanenza nel campionato di serie B. Sfida di alta tensione tra vicentini e lupi rossoblu’, chiamati questi ultimi a una grossa prestazione di carattere per strappare un risultato utile nel catino del Menti, pieno come non mai. Saranno oltre mille i tifosi calabresi al seguito dei ragazzi di Bisoli e sono stati messi a disposizione altri 300 biglietti. Il tecnico è concentratissimo e ha caricato i suoi per una gara tutto cuore: “E’ il primo tempo di una lunga finale, servirà tanta attenzione e sacrificio” ha detto in conferenza stampa.