Le prime liste di candidati al Consiglio comunale sono state depositate ieri all’ufficio elettorale del Comune di Catanzaro. La prima lista a essere stata depositata è stata, venerdì mattina, quella di “Noi con l’Italia”, che sostiene la candidatura a sindaco di Antonello Talerico, presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro. Nel pomeriggio sono state presentate anche le liste “Azione popolare”, “Catanzaro al centro”, “Officine del Sud”, sempre a sostegno di Talerico, e “Fare per Catanzaro” e Volare alto”, queste ultime due invece a sostegno del candidato sindaco Valerio Donato, giurista e docente universitario. C’è tempo per presentare le liste fino alle ore 12 di sabato 14 maggio. Le previsioni della vigilia parlano di oltre 20 liste complessive in campo alle Amministrative di Catanzaro, distribuite su 6 candidati sindaco: oltre a Donato e Talerico, si candidano a sindaco anche la deputata Wanda Ferro per Fratelli d’Italia (che corre in autonomia rispetto al resto del centrodestra), il docente universitario Nicola Fiorita per il centrosinistra (con Pd e M5S insieme), il vicepresidente del Codacons Francesco Di Lieto per la sinistra radicale e Nino Campo per “Catanzaro Oltre”.