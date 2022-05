Sono 446, con meno di tremila tamponi eseguiti (2.870 per l’esattezza), i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria dove il tasso di positività scende e si attesta al 15,54%. Quattro i decessi – identico dato di ieri – che portano il totale dall’esordio della pandemia a 2.561 vittime. In calo anche i ricoveri, -6 nei reparti ordinari (190) e -1 nelle terapie intensive (12). Si contano 2.545 guariti in più (310.327) mentre gli attualmente positivi assommano a 65.174 (-2.103) e gli isolati a domicilio a 64.972 (-2.096). In Calabria, ad oggi – riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3048303 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 378062 (+446) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5721 (50 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5664 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52335 (52037 guariti, 298 deceduti); Cosenza: casi attivi 35997 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35933 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62582 (61500 guariti, 1082 deceduti); Crotone: casi attivi 2725 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2707 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36200 (35974 guariti, 226 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 4366 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4317 in isolamento domiciliare); casi chiusi 136341 (135569 guariti, 772 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 15637 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15623 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23615 (23445 guariti, 170 deceduti).