di Redazione RTC-GDC

CROTONE/ Migliaia di persone hanno affollato domenica 15 maggio le vie di Crotone per la tradizionale processione notturna della Patrona, la Madonna di Capo Colonna, che tornava dopo due anni di interruzione causa Covid. Essa è considerata protettrice del mare, dei pescatori e della famiglia. Nella notte tra sabato e domenica il consueto pellegrinaggio che ha origini antichissime e affonda le radici nel culto di Hera Lacinia. Il Quadro Piccolo è uscito dalla Cattedrale dopo l’una di domenica mattina alla volta di Capo Colonna. Dopo le celebrazioni nella giornata di domenica, al tramonto è partita la processione in mare alla volta di Crotone, dove la sacra effigie è sbarcata intorno alle 21,00. Poi il percorso dal lungomare lungo le vie cittadine stracolme di gente. In tantissimi, come consuetudine, anche dai balconi festanti. Piazza Duomo, piazza Messinetti, piazza Pitagora e Via Veneto sono state letteralmente invase. Tanta folla ma la processione è stata sobria come aveva chiesto il vescovo. La sacra effigie è infine arrivata nel Duomo dove è stata riposta.

