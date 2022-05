Questa sera le gare d’andata del secondo turno nazionale playoff di serie C. Catanzaro di scena al Vito Simone Veneziani di Monopoli per dare consistenza al sogno promozione e vendicare le due sconfitte subite in campionato con i pugliesi. Il tecnico locale Colombo senza 4 uomini: squalificato Borrelli, infortunati Natalucci, Basile e Quaini. Torna disponibile Starita. Rosa al completo invece per mister Vivarini che puo’ scegliere in un organico abbondante e assortito. Terzetto difensivo titolare con Martinelli Fazio e Scognamillo; linea di centrocampo con Bayeye, Cinelli, Verna e Vandeputte; Sounas agirà dietro lo sgusciante duo Biasci-Iemmello. Queste le probabili formazioni questa sera in campo.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disp. Guido, Iurino, Pambianchi, Fornasier, Romano, Morrone, Nina, Hamlili, Langella, Novella, Rossi, D’Agostino. All. Colombo.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Sounas, Cinelli, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. A disp. Nocchi, Romagnoli, De Santis, Gatti, Tentardini, Welbeck, Maldonado, Bjarkason, Rolando, Vazquez, Bombagi, Carlini. All. Vivarini.

Arbitro: Daniele Rutella della sezione di Enna. Assistenti: Francesco Valente di Roma 2 e Davide Stringini di Avezzano. Quarto Ufficiale: Federico Fontani di Siena.