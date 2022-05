“La nostra campagna elettorale è basata sulla chiarezza. La chiarezza di un campo politico, che è il campo largo voluto da Enrico Letta, una chiarezza politica rispetto alle scelte che abbiamo fatto sul nostro candidato a sindaco e quelle che abbiamo fatto nella lista del Pd”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Nicola Irto nel corso della presentazione della lista dei candidati al Consiglio comunale di Catanzaro a sostegno di Nicola Fiorita sindaco, presente all’iniziativa. “Una lista che è uscita a valle del congresso del Pd – ha aggiunto Irto – e che ha messo insieme esperienza, innovazione e un gruppo dirigente che si è candidato. Non abbiamo pensato ad una battaglia di retroguardia ma abbiamo predisposto e stiamo facendo una battaglia a viso aperto per il bene di questa città. E’ inaccettabile che il capoluogo di regione non sia protagonista della fase politica che abbiamo davanti per le risorse che verranno e per il futuro che attende la nostra regione”. “Enrico Letta sarà qui lunedì – ha detto ancora Irto – e sarà la prima tappa che farà dopo la presentazione delle liste elettorali nei capoluoghi di regione, segno che la battaglia di Catanzaro assume un valore nazionale”.