Sarà Antonello Graziano a guidare l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. La nomina è stata decisa dal Commissario per la sanità calabrese, e presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Graziano prenderà il posto di Vincenzo La Regina, attuale Commissario dell’Asp cosentina, che passerà al policlinico “Mater Domini” di Catanzaro, al posto di Giuseppe Giuliano che comunque guiderà ancora l’Azienda sanitaria a Vibo Valentia. Per quanto riguarda l’Azienda ospedaliera di Cosenza, attualmente retta da Isabella Mastrobuono, che tornerà a Bolzano, il nuovo commissario sarà il direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia dell’ospedale di Paola, Gianfranco Filippelli, che fu anche, per un breve periodo, alla guida dell’Asp nel 2015. Si apprende anche che, a Reggio Calabria, Gianluca Scaffidi passerà dall’Asp al Grande ospedale metropolitano, mentre all’Asp reggina arriverà Lucia Di Furia, già a capo del servizio Salute della Regione Marche fino all’agosto del 2021.