Sono 931 i nuovi casi Covid in Calabria, in netto calo rispetto a ieri (1.624), ma con circa 3.000 tamponi fatti in meno (5.854 contro 8.655). Il tasso di positività scende così al 15,9% contro il 18,76. Due le vittime con il totale che si aggiorna a 2.568. Lieve incremento – nel saldo tra ingressi ed uscite – tra i ricoverati in area medica (+8, 193) mentre calano di altri due quello in terapia intensiva (9). I nuovi guariti sono 4.562 e si riducono ulteriormente i casi attivi, 59.817 (-3.633), e gli isolati a domicilio, 59.615 (-3.639). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.062.812 (+5.854) con 380.617 positivi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5.196 (57 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.133 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53368 (53069 guariti, 299 deceduti). Cosenza: casi attivi 33.016 (57 in reparto, 2 in terapia intensiva, 32.957 in isolamento domiciliare); casi chiusi 66.374 (65.289 guariti, 1.085 deceduti). Crotone: casi attivi 2893 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2877 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36551 (36323 guariti, 228 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 4.644 (53 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.590 in isolamento domiciliare); casi chiusi 136653 (135.880 guariti, 773 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 13.325 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.315 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.023 (25.853 guariti, 170 deceduti).