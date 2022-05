Unindustria Calabria al neo commissario D’Andrea: “Le Zes fattore strategico di sviluppo”

“Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e il direttore Dario Lamanna, hanno incontrato, in remoto, Federico Maurizio d’Andrea neo commissario Zes Calabria”. Ne dà notizia un comunicato di Unindustria Calabria. “Durante l’incontro sono stati affrontati – è detto nel comunicato – importanti argomenti quali le Infrastrutture, gli investimenti, l’innovazione e i sistemi produttivi; il presidente Ferrara ha sottolineato il valore strategico delle Zes e la loro importanza in termini di attrazione, anche in considerazione delle ingenti risorse finanziarie derivanti dalle misure previste dalla prossima Programmazione comunitaria e dalle numerose opportunità che scaturiscano dal Pnrr, Fondo di Coesione e Cis. “Quello di oggi – afferma il presidente Ferrara – è stato un proficuo confronto che, sono fiducioso, ci consentirà di programmare una serie di azioni finalizzate a stimolare, congiuntamente al Commissario, un immediato e concreto avvio delle Zes a cui devono seguire i necessari strumenti di semplificazione e le misure di agevolazione fiscale previsti dalla normativa vigente”. “Il Commissario d’Andrea, nel sottolineare come le Zes rappresentino un importante volano di sviluppo dell’intero territorio – riporta il comunicato di Unindustria – ha espresso particolare apprezzamento per l’unità di intenti e la comune visione strategica su un tema così determinante, sottolineando l’importanza di coinvolgere tutti gli attori istituzionali ed, in particolare modo, Unindustria Calabria”. “Le Zes e l’Economia del Mare – sottolinea il presidente Ferrara – rappresentano certamente fattori competitivi e contesti di attrazione e di investimenti anche esteri. Quando parliamo di infrastrutture, infatti, dobbiamo ragionare anche di infrastrutture digitali e logistiche nella consapevolezza che gli investitori arrivano solo se trovano condizioni di contesto che possano concretamente e velocemente permettere la realizzazione degli insediamenti produttivi. Ed è proprio rappresentando l’enorme potenziale e con lo spirito di promuovere le grandi opportunità che questa terra offre, che Unindustria Calabria si prefigge quale ambasciatrice di nuove proposte finalizzate a rendere la Calabria competitiva a livello internazionale”.