REGGIO CALABRIA/ Il sindaco facente funzioni della Città metropolitana Carmelo Versace ha incontrato a Palazzo Alvaro, Fabrizio Sudano, nuovo Soprintendente per l’Archeologia, le Belle arti ed il Paesaggio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della provincia di Vibo Valentia. “Certo di interpretare e rappresentare i sentimenti dei 97 sindaci della Città Metropolitana – ha detto il sindaco Versace – sono lieto di dare il benvenuto ed il più sincero augurio di buon lavoro al nuovo soprintendente Sudano, cui ci unisce una conoscenza datata nel tempo servita ad approfondire le grandi doti umane e professionali di chi avrà il compito di valorizzare e custodire l’incredibile mole di opere d’arte e reperti storici custodita del comprensorio”. “Lavoreremo – ha aggiunto il sindaco – in assoluta sintonia continuando nella proficua opera di sinergia istituzionale fin qui fondamentale per la crescita del nostro territorio. Le sfide da affrontare, anche nell’anniversario del 50/mo anno dalla scoperta dei Bronzi di Riace, sono tante e la Città Metropolitana offrirà il proprio contributo affinché il nuovo Soprintendente possa svolgere al meglio i compiti ai quali è stato chiamato ad assolvere dal Ministero per la Cultura”. “Fabrizio Sudano – ha concluso Versace – conosce bene la nostra realtà, avendo già svolto il ruolo di Funzionario Archeologo presso la stessa Soprintendenza e, anche per questo, sono certo che l’intera area Metropolitana trarrà beneficio da una nomina importante che si tradurrà in una grande opportunità per l’intera comunità metropolitana”.