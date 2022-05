CATANZARO/ Nella giornata del 16 maggio i militari della Stazione di Catanzaro Santa Maria coadiuvati dai militari della CIO di Vibo Valentia traevano in arresto un soggetto poiché, a seguito di perquisizione personale, veicolare e locale, veniva trovato in possesso di quantitativi non modici di sostanza stupefacente di diversa tipologia finalizzato ad una successiva attività di vendita a terzi.Più precisamente, nella disponibilità dell’uomo venivano rinvenuti due involucri in cellophane contenenti rispettivamente 38 grammi di eroina e 16 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, del materiale da taglio, nonché banconote di diverso taglio per un valore complessivo di 3.300,00 euro. Il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed attualmente si trova sottoposto al regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria. Il procedimento pende nella fase delle indagini.