Playout Cosenza-Vicenza, arbitra Massa di Imperia

Davide Massadi Imperia è stato designato arbitro dello spareggio playout Cosenza-Vicenza, in programma venerdì 20 maggio alle 20.30 allo stadio “San Vito – Gigi Marulla”. Assistenti Alassio di Imperia e Pagliardini di Arezzo, mentre il quarto uomo sarà Marini di Roma 1. Al Var, invece, ci saranno Di Paolo di Avezzano e De Meo di Foggia, come Avar.

Intanto continua il percorso di avvicinamento alla gara di venerdì, oggi pomeriggio i rossoblù si sono ritrovati sul prato del Marulla per una breve seduta di allenamento. Dopo una fase di riscaldamento il gruppo ha eseguito esercizi di rapidità e tecnico tattici. Tutti disponibili tranne Reda Boultam che continua il recupero dal problema muscolare. Domani rifinitura pomeridiana. San Vito-Marulla sarà sold-out per cercare di spingere i lupi all’impresa di ribaltare l’immeritata sconfitta in gara 1, figlia anche di decisioni arbitrali incomprensibili come la rete annullata a Caso nel primo tempo.