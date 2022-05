Covid, 953 nuovi casi e 4 vittime

Prosegue il calo dei casi attivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore la riduzione è stata di 2.233 (57.584) con 3.182 nuovi guariti. Quattro le vittime con il totale da inizio pandemia che arriva a 2.572. I nuovi contagi sono 953 (ieri 931), con un numero simile di tamponi ed un tasso di positività del 15,79% (15,90% 24 ore fa). Negli ospedali – nel saldo tra ingressi e uscite – sono -5 i ricoverati in area medica (188) e +3 in rianimazione (12). Gli isolati a domicilio sono 57.384 (-2.231). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.068.849 con 381.570 positivi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5.110 (52 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.051 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.660 (53.360 guariti, 300 deceduti). Cosenza: casi attivi 31.735 (61 in reparto, 4 in terapia intensiva, 31.670 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68.007 (66.919 guariti, 1088 deceduti). Crotone: casi attivi 2.746 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.732 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.861 (36633 guariti, 228 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 4705 (51 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4653 in isolamento domiciliare); casi chiusi 136773 (136.000 guariti, 773 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 12.554 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.544 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.840 (26.670 guariti, 170 deceduti).