Il Cosenza conquista la salvezza in serie B al termine di gara 2 playout con il Vicenza. I lupi rossoblù ribaltano la sconfitta nella gara d’andata al Menti e vincono 2 a 0 sui veneti. Dopo un primo tempo con pochi spunti interessanti, è una doppietta di Larrivey nel secondo tempo(prima rete in apertura con conclusione perentoria sotto porta, seconda su calcio di rigore) a trascinare i rossoblù calabresi al meritato successo. Il Vicenza è apparso nettamente più spento e sottotono della gara di”andata. Un Bisoli letteralmente scatenato ha condotto i lupi all’impresa salvezza, la seconda in 3 anni. Festa pazzesca al “Marulla” con la ola ed in città, colorata di rossoblù in tutti i quartieri. Il tecnico Bisoli ha mantenuto la sua grande promessa: portare il Cosenza ai playout e centrare la salvezza. E così i rossoblù mantengono la categoria. La città è festante e spera in un futuro meno incerto e sofferto per la prossima stagione. Ma intanto continua giustamente a gioire.