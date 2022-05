“La politica in questa città ha fallito. Non ha inciso, anzi ha creato disastri. Ben 180.000 giovani hanno abbandonato la Calabria per questioni di lavoro. Noi quantomeno vogliamo essere a posto con la coscienza, perciò vogliamo provarci. È vero, abbiamo pochissime possibilità di vincere e competere con le corazzate ma abbiamo 22 supereroi che si sono messi a disposizione e che si sono avventurati senza alcuna possibilità di vittoria”. Così Nino Campo, candidato a sindaco per la lista Catanzaro Oltre. “Il nostro è l’unico vero progetto per il territorio mai concepito in questa città. Questo non è un programma che sparirà dopo le elezioni, è un progetto che resta. È stato uno sforzo immane anche dal punto di vista burocratico, ma siamo riusciti a superare questo scoglio e a presentare la nostra lista”. Poi un affondo di Campo sull’attuale situazione politica in città: “Catanzaro sembra la favola di Pinocchio. Talerico sembra il gatto, Fiorita la volpe, Donato mangiafuoco. Abbiamo anche la fata turchina ovvero Wanda Ferro. Bene, io sarò il grillo parlante”.