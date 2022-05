Una donna di cui non si conoscono ancora le generalità è deceduta dopo che la sua autovettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sul rettilineo lungo la SS 106 all’altezza di Bocale, frazione di Reggio Calabria. Sul posto operano i vigili del fuoco e la polizia stradale, che attendono l’autorizzazione del magistrato per effettuare i rilievi, rimuovere la salma e accedere ai documenti all’interno dell’autovettura.