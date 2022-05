Sono 834, in calo rispetto a ieri quando erano 925, i nuovi contagi da Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 5.170 tamponi e il tasso di positività del 16,13%. Due i decessi che portano il totale delle vittime dall’esordio della pandemia a 2.581. Aumentano di 4 unità i ricoveri nei reparti ordinari(197) mentre scendono di 2 quelli nelle terapie intensive (7). I guariti sono complessivamente 327.177 (+2.148), gli attualmente positivi 53.571 (-1.316) e gli isolati a domicilio 53.367 (-1.318). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’ epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.079.355. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 383.329.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 4.876 (57 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.816 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54.272 (53.970 guariti, 302 deceduti); Cosenza: casi attivi 30.739 (60 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30.676 in isolamento domiciliare); casi chiusi 69.512 (68.421 guariti, 1091 deceduti); Crotone: casi attivi 2.307 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.287 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.573 (37.344 guariti, 229 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 4.382 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.332 in isolamento domiciliare); casi chiusi 137.612 (136.837 guariti, 775 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 10.536 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.525 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.931 (28.760 guariti, 171 deceduti).